مالك الخلود.. ابن الطيار العسكري والمستثمر المغامر

في أواخر القرن الماضي، وبينما كان الضابط في سلاح الجو الأمريكي يحمل عائلته معه في رحلاته المتقلبة بين ميشيجان ومصر وسويسرا وإسبانيا، كان طفله الصغير بنيامين هاربورج، مالك نادي الخلود الحالي، يرافقه في كل مكان زائرًا لا مقيمًا، يضع حقيبته ويمضي.

في 1997 عندما كان يقيم في مدينة إل بويرتو دي سانتا ماريا القريبة من قادش، حضر مباراة لنادي قادش للمرة الأولى، فدخلت الكرة إلى حياته من باب لم يخطط له.

درس هاربورج في ثانوية بارينجتون، وكان بطلًا إقليميًا في مسابقات الخطابة والنقاش، حينها فاز ببطولة إلينوي الإقليمية لنقاش لينكولن دوجلاس 2002، قبل أن ينتقل إلى جامعة تافتس وحمل لقب الباحث نيوباور، ثم إلى ألمانيا عندما نال منحة فولبرايت لدراسة الدراسات الإسلامية وفقه اللغات الشرقية في برلين.

بدأ مسيرته المهنية في مجموعة بوسطن الاستشارية، ثم عبر محطات متعددة في قارات مختلفة، في 2010 انضم إلى شركة CWT المدرجة في بورصة سنغافورة مديرًا لاستثمارات التعدين، وفي 2015 انتقل ليصبح شريكًا إداريًا في MSA Capital، صانعًا منها شركة استثمار تقني عالمية تشرف على أصول تجاوزت ملياري دولار.

وضع 200 مليون دولار في شركة بالانتير حين كان الناس يشككون في مستقبلها، ورأى سهمها يصعد من 6 دولارات إلى ما يقارب 400 دولار.

في 2020، وجد هاربورج نفسه محبوسًا خلف جدران منزله في فترة الجائحة، يبحث عن متنفس، فوقع على المسلسل الوثائقي «سندرلاند تيل آي داي» على نتفليكس.

قال في وقت لاحق: «كان من أفضل ما شاهدته على الإطلاق، كشف لي كل شيء عن الملكية من داخل النادي، آلامها وصعودها وهبوطها، من منظور المالك، ومنظور المشجع، ومنظور العامل البسيط في النادي، وهذا ما دفعني للتفكير جديًا في امتلاك فريق كرة قدم».

أدرج هاربورج جميع الأندية الإسبانية الثمانين في الدوريات الثلاثة الكبرى داخل جدول أكسل، وحلّل مؤشرات حجم المدينة وسعة الملعب وحجم الجماهير والناتج المحلي للفرد، وخرج بنتيجة واحدة: قادش. في أكتوبر 2021 اشترى 6.5% من النادي الإسباني، وتحمّل مشقة الهبوط والعودة قبل أن يقرر أن حصة صغيرة لا تكفيه.

في 2024 عُرضت عليه ثلاثة أندية سعودية للشراء، أحدها جنوب السعودية، والثاني كان هبط للتو من الدوري، أما الخلود فكان الخيار الواضح.

في 24 يوليو 2025، أتمّت مجموعة هاربورج الاستحواذ على 100% من نادي الخلود، وبات هاربورج أول مالك أجنبي في تاريخ كرة القدم السعودية.

في لقاء صحافي سابق يتحدث هاربورج المولود في قلب ولاية كولورادو الأمريكية عن فلسفته في الاستثمار الرياضي بقوله: «هدفنا ليس شراء النجوم، بل تطويرهم، أن نبني المواهب السعودية ونصدّرها إلى العالم.»

وأضاف: «المؤشر الأساسي لنجاحنا هو كم من لاعبينا الحاليين والسابقين سيظهرون في قائمة المنتخب السعودي» .

يصف هاربورج الاستثمار الرياضي بأنه «مهمة جانبية» لا تشغله عن عمله الأساسي كمستثمر مغامر ومستثمر في الأسهم الخاصة، غير أنه يرى في الكرة السعودية ما لا يراه الآخرون: «أعتقد أن كثيرًا من الدوريات الأوروبية وصلت إلى سقفها أو بدأت في التراجع، والتوقيت مناسب تمامًا لدوري «روشن» كي يأخذ مكانه بين أفضل خمسة دوريات في العالم».

اليوم في جدة يقف بن هاربورج على بعد 90 دقيقة من تحقيق حلم أهالي الرس الكبير بالتتويج باللقب الأغلى، لكنه يواجه عقبة الأزرق الهلالي المتخصص في النهائيات.