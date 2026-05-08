كارفاليو يعوض أوتافيو أمام الفيحاء

يتجه الإيرلندي الشمالي بريندان رودجرز، مدرب فريق القادسية الأول لكرة القدم، إلى الاعتماد على البرازيلي جابرييل كارفاليو في التشكيلة الأساسية أمام الفيحاء، السبت، في الجولة الـ 32 من دوري روشن السعودي، وفق مصادر خاصة بـ«الرياضية».

وطبقًا للمصادر ذاتها، فإن المدرب الإيرلندي يعتزم الزج بكارفاليو أساسيًا بدلًا من البرتغالي أوتافيو مونتيرو الغائب عن المواجهة بداعي الإيقاف لتراكم البطاقات.

وفي حال بدأ كارفاليو مواجهة الفيحاء، فإنها ستكون المرة الثانية، التي يشارك فيها أساسيًا مع فريقه في الدوري، بعد أن لعب 63 دقيقة أمام الفتح في الجولة الـ 21، وتخللتها ست مباريات أخرى خاضها بديلًا، آخرها أمام النصر لحساب الجولة الـ 31.

ميدانيًا، اختتم الفريق الشرقي تحضيراته بحصة تدريبية، عصر الجمعة، على ملعبه، تركزت بشكل كبير على النواحي الفنية، وبعدها غادرت بعثة الفريق إلى المجمعة تأهبًا للقاء الفيحاء.

وضمت بعثة لاعبًا من درجة الشباب وهو أنس الأحمدي، الذي استدعاه المدرب الإيرلندي، ضمن خططه التي تهدف إلى منح الفرصة للاعبين الشباب.

ويحتل القادسية المركز الرابع بـ68 نقطة، بينما يأتي الفيحاء تاسعًا بـ38 نقطة قبل مباراتهما على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.