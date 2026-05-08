كونسيساو يعيد العبود إلى الاتحاد

أعاد البرتغالي سيرجيو كونسيساو، مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، عبد الرحمن العبود إلى التدريبات الجماعية بعد فترةٍ، حوَّل خلالها اللاعب إلى الحصص الانفرادية، وفق ما كشفت عنه لـ «الرياضية» مصادرُ خاصَّةٌ.

وبيَّنت المصادر ذاتها، أن كونسيساو يتولى في الوقت الجاري بشكلٍ كاملٍ الإشراف على التدريبات، والإدارة اليومية للفريق، إلى جانب متابعة الملفات الفنية والانضباطية داخل المعسكر الاتحادي.

وكانت إدارة الاتحاد حوَّلت العبود إلى التدريبات الانفرادية عقب غيابه عن إحدى الحصص دون عذرٍ، وفرضت عليه عقوبةً ماليةً قبل أن يُقرِّر المدرب البرتغالي إعادته مجدَّدًا إلى التدريبات الجماعية في الأيام الماضية.

ويُكثِّف الفريق الغربي تحضيراته لمواجهة ضمك، السبت، ضمن الجولة الـ 32 من دوري روشن السعودي.

ويستهدف الاتحاد نقاط ضمك من أجل الحصول على مقعدٍ في الملحق القاري المؤهل إلى دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويحتل «النمور» المركز السادس في سلم ترتيب الدوري برصيد 49 نقطةً من 14 انتصارًا، وسبعة تعادلاتٍ، مقابل تسع هزائم.