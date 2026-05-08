أرتيتا: نهائي أوروبا يستحق الأفراح

رفض الإسباني ميكيل أرتيتا، مدرب فريق أرسنال الإنجليزي الأول لكرة القدم، انتقادات واين روني، النجم السابق لمانشستر يونايتد، الذي وصف الاحتفال بالتأهل إلى نهائي دوري الأبطال، الثلاثاء، بالمبالغ فيه.

وفاز أرسنال على ملعبه على أتلتيكو مدريد في إياب نصف النهائي بهدف نظيف بعد التعادل ذهابًا 1ـ1، وفرض موعدًا يوم 30 مايو الجاري مع باريس سان جيرمان الفرنسي، حامل اللقب، الذي تأهل على حساب بايرن ميونيخ الألماني 6ـ5 بمجموع المباراتين.

وأشعل الفوز، الذي منح أرسنال ظهوره الثاني تاريخيًا في البطولة بعد 2026، احتفالات صاخبة داخل الملعب، حيث ظهر أرتيتا يرقص مع لاعبيه وسط أجواء من الفرحة العارمة. كما انتشرت لقطات للاعبين وأفراد الجهاز الفني، ومن بينهم المالك المشارك جوش كرونكي، يحتفلون بجنون داخل غرفة الملابس.

وقال أرتيتا في مؤتمر صحافي، الجمعة: «يجب احترام كل الآراء ووضعها في مكانها المناسب».

وسينقل أرسنال تركيزه حاليًا على حسم أول لقب للفريق في الدوري الإنجليزي منذ 22 عامًا، عندما يحل ضيفًا على وست هام بعد الأحد.

ويتفوق أرسنال على مانشستر سيتي في الصدارة بعدما خاض مباراة أكثر، لكن الفارق قد يتقلص من خمس نقاط إلى نقطتين إذا فاز فريق المدرب بيب جوارديولا على برينتفورد في ملعب الاتحاد، السبت.

وأضاف أرتيتا: «تحدثنا فور انتهاء مباراة بأن ما حققناه عظيمًا، ونحن نستحقه، وسيكون لدينا الوقت للاستعداد للمباراة النهائية».

وأكمل: «كنت في حالة معنوية عالية للغاية بعد اللقاء لأننا كنا نعرف ماذا يعني ذلك للجميع، لجماهيرنا واللاعبين والجهاز الفني.. لكن عليكم أن تصدقوني، تركيزي وطاقتي بعد ذلك تحولت مباشرة إلى مباراة وست هام، وأوضحنا ذلك بشكل تام».

وقال: «علينا أن نبقى في الحاضر، ونعيش اللحظة، وأن نظهر مستوى الطاقة والجوع والرغبة التي أظهرناها طوال الموسم وأكثر. نحن نقترب أكثر فأكثر، وكل ما نفعله الآن سيحدد ما إذا كنا سنفوز باللقب أم لا».