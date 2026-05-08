قبل الخليج.. الشهري يفاضل بين كوستا ونكوتا

يفاضل سعد الشهري، مدرب فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، بين البرتغالي جواو كوستا والجنوب إفريقي نكوتا، لاستبعاد أحدهما من قائمة مواجهة الخليج، السبت، ضمن منافسات دوري روشن السعودي، وفق ما كشفت عنه لـ«الرياضية» مصادر خاصة.

ويدخل الاتفاق المباراة بصفوف مكتملة، بعد عودة الإسكتلندي جاك هيندري عقب انتهاء عقوبة الإيقاف.

ميدانيًا، ركز الشهري خلال الحصة التدريبية الأخيرة على تنفيذ الكرات الثابتة هجوميًا ودفاعيًا، إلى جانب بعض الجوانب التكتيكية الخاصة بالمواجهة.

واختتم الفريق تدريباته بجزء ترفيهي وسط أجواء معنوية مرتفعة قبل لقاء الخليج.

ويحتل الفريق الشرقي المرتبة السابعة في سلم ترتيب الدوري برصيد 46 نقطة بعد 13 انتصارًا وسبعة تعادلات مقابل 11 هزيمة.