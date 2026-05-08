قبل المونديال.. تعليق إيقاف أوتاميندي وكايسيدو

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» إلغاء عقوبة الإيقاف لمباراة واحدة على المدافع الأرجنتيني نيكولاس أوتاميندي والإكوادوري مويسيس كايسيدو، لاعب الوسط، في كأس العالم، على الرغم من طردهما في المباراة الأخيرة بالتصفيات، على أن يتم تطبيقها لاحقًا.

وجاءت القرارات غير المسبوقة ضمن عفو أصدره مكتب «فيفا» على معظم العقوبات المتعلقة بالانضباط في تصفيات كأس العالم، وهو المكتب الذي يرأسه السويسري جياني إنفانتينو، ورؤساء الاتحادات القارية الستة.

وفي بيان أصدره «فيفا» جاء فيه: «البطاقات الصفراء الثانية، وعقوبات الإيقاف لمباراة أو اثنتين، لن يتم تطبيقها في البطولة، نرغب في أن تكون كل المنتخبات قادرة على اللعب بأقوى تشكيل لديها بأهم حدث في كرة القدم بالعالم».

ويأتي هذا القرار في أعقاب قرار تأديبي سابق غير مسبوق من «فيفا» ضمن عدم غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن أي مباراة في كأس العالم، على الرغم من حصوله على بطاقة حمراء لاستخدامه المرفق في ضرب لاعب من منتخب أيرلندا في المباراة قبل الأخيرة للبرتغال بالتصفيات في نوفمبر. وتم تأجيل المباراتين المتبقيتين من عقوبة الإيقاف لثلاث مباريات لفترة تجريبية.

وتعرض أوتاميندي وكايسيدو للطرد في المباراة التي فاز بها منتخب الإكوادور على الأرجنتين، سبتمبر الماضي، وأشهرت البطاقة الحمراء مباشرة على الأول بعد عرقلته المهاجم إينر فالنسيا، وهو في طريقه للمرمى، فيما حصل الثاني على الإنذار الثاني بعد تدخل قوي.

ومن المقرر أن يقضي اللاعبان عقوبة الإيقاف لمباراة واحدة في بطولة أخرى بعد كأس العالم.