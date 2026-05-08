«فورمولا 1».. زيادة الاعتماد على قوة الاحتراق

تقلِّص بطولة العالم لـ «فورمولا 1» العنصر الكهربائي ابتداءً من عام 2027 بعد أن نجحت التعديلات على لوائح المحركات التي ​أُدخِلت في سباق جائزة ميامي الكبرى، الأسبوع الماضي.

وحضر رؤساء الفرق وممثلو مُصنِّعي وحدات الطاقة وإدارة «فورمولا 1» اجتماعًا افتراضيًّا، الجمعة، دعا إليه الاتحاد الدولي للسيارات.

وجاء في بيانٍ عقب الاجتماع: «تم الاتفاق من حيث المبدأ على إدخال تغييراتٍ تهدف للتطوير على القواعد المتعلِّقة بمكوِّنات الأجهزة، ما يجعل المنافسة أكثر أمانًا وإنصافًا، وأكثر سهولةً في الفهم للسائقين والفرق».

وستؤدي هذه الإجراءات ‌إلى زيادة قوة محرك الاحتراق الداخلي بنحو ​50 ‌كيلووات ⁠مع ​زيادةٍ في ⁠تدفق الوقود عام 2027، إلى جانب تخفيضٍ مقابلٍ في نظام استعادة الطاقة.

وتتوزَّع أحدث وحدات الطاقة الهجينة حاليًّا بنسبة 50% لقوة الاحتراق، و50% للطاقة الكهربائية، لكنْ التغييرات ستجعل هذه النسبة أقرب لـ 60% إلى 40%، ما يتيح تنظيم سباقاتٍ بأقصى سرعةٍ وأقل إدارةٍ.

وقدَّم سباق الأحد ‌الماضي في ميامي كثيرًا من الإثارة، وتجاوز السائقون بعضهم ‌بعد أن أثارت الجولات الثلاث الأولى من الموسم جدلًا حول إذا ما كانت السباقات أصبحت أكثر اصطناعيةً، وأكثر خطورةً في عصر المحركات الجديدة.