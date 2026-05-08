عودة مبابي

شهدت الحصة التدريبية لفريق ريال مدريد الإسباني الأول لكرة القدم، الجمعة، مشاركة المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، العائد من الإصابة، ومواطنه أوريليان تشواميني، لاعب الوسط، بعد مشادةٍ مع زميله الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي، في إطار التحضيرات لمواجهة مضيفه برشلونة، الأحد، ضمن الجولة الـ 35 للدوري. وكان مبابي تعرَّض لإصابةٍ في الفخذ قبل نحو عشرة أيامٍ، وشارك في جزءٍ من الحصة التدريبية مع المجموعة، وفق بيان النادي. وقد يحسم «الكلاسيكو» مصير الدوري، إذ يتأخر الريال بفارق 11 نقطةً عن برشلونة الذي سيحتفظ باللقب إذا تجنَّب الخسارة في المباراة (المركز الإعلامي - ريال مدريد)