ناصر.. بصمة تهديفية ثالثة في النهائي

طبع ناصر الدوسري، لاعب وسط فريق الهلال الأول لكرة القدم، بصمة تهديفية ثالثة في مباراة نهائية برفقة «الأزرق».

وبينما كان الهلال متأخرًا 0ـ1 أمام الخلود في نهائي كأس الملك، الجمعة، سدد الدوسري كرة من داخل منطقة جزاء سكنت شباك الفريق القصيمي، مدركًا التعادل قبل نهاية الشوط الأول بثلاث دقائق.

وجدَّد لاعب الوسط بصماته التهديفية في المباريات النهائية التي سجّل خلالها مرتين من قبل بقميص الهلال.

وأحرز الدوسري هدفًا للفريق في مرمى بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي، خلال نهائي دوري أبطال آسيا 2021.

وجاء ذلك الهدف في أولى دقائق المباراة التي انتهت هلالية بثنائية توَّجت الفريق باللقب القاري.

وخلال نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي، 11 أبريل 2024، اختتم هدف سجّله الدوسري رباعية انتصار الفريق العاصمي 4ـ1 على الاتحاد.

وفي المجمل أحرز اللاعب 12 هدفًا مع الهلال، 3 منها خلال المباريات النهائية، بواقع الربع.