منذ 2008.. إنريكي يسجل الهدف الأسرع

أحرز الأرجنتيني راميرو إنريكي، مهاجم فريق الخلود الأول لكرة القدم، أسرع هدفٍ في المباريات النهائية لكأس خادم الحرمين الشريفين منذ استئناف البطولة بنسخة موسم 2007- 2008.

وافتتح إنريكي في الدقيقة الرابعة أهداف النهائي أمام الهلال، مساء الجمعة على ملعب «الإنماء» في جدة.

بذلك، بات الأرجنتيني صاحب أسرع هدفٍ في مواجهات حسم لقب البطولة، منذ عودتها خلال النصف الأول من عام 2008.

والهدف الأسرع، منذ استئناف الكأس، كان مُسجَّلًا باسم المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش، الذي أحرز هدفًا في الدقيقة السابعة أمام النصر، خلال مباراة نهائي النسخة قبل الماضية، التي تُوِّج بها «الأزرق».

ويمثّل إنريكي الخلود منذ الصيف الماضي، وأحرز بشعاره 19 هدفًا حتى الآن، في 31 مشاركة.