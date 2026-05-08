«فيفا» يغير جنسية بوني إلى الإيفوارية

وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» على تغيير الجنسية الرياضية لأنجي يوان بوني، مهاجم إنتر ميلان، للعب مع منتخب كوت ديفوار قبل انطلاق كأس العالم في أمريكا والمكسيك وكندا، الشهر المقبل.

وكان اللاعب مثّل منتخب فرنسا لأقل من 21 عامًا، حيث نشأ في باريس العاصمة الفرنسية، مؤهلًا لإجراء هذا التغيير بموجب لوائح «فيفا»، نظرًا لصلاته العائلية بكوت ديفوار.

ونشر «فيفا» القرار الرسمي بتغيير الجنسية الرياضية لبوني «23 عامًا» الذي كان بحاجة كذلك إلى موافقة الاتحاد الفرنسي لكرة القدم.

ويوجد منتخب كوت ديفوار بالمجموعة الخامسة في كأس العالم إلى جانب ألمانيا والإكوادور وكوراساو، وستنظم مباراتان له في فيلادلفيا، ومباراة واحدة في تورنتو.

وسجل بوني سبعة أهداف في موسمه الأول مع إنتر ميلان منذ انضمامه من بارما. وشارك في جميع مباريات الفريق العشر في دوري أبطال أوروبا، لكنه بدأ أساسيًا في مباراتين فقط، ولم يسجل أي هدف، لكنه صنع ثلاثة.