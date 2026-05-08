قبل الأهلي.. التعاون يستعيد المفرج وهيوجو

استعاد فريق التعاون الأول لكرة القدم جهود متعب المفرج والبرازيلي فيكتور هوجو بعد مشاركتهما في التدريبات الجماعية، حسبما أفاد النادي القصيمي، الجمعة.

وانتظم المفرج وهوجو في التدريبات الجماعية بعد تعافيهما من إصابتين عضليتين، وتشكل عودتهما دفعة مهمة لـ«سكري القصيم»، قبل مواجهة الأهلي، الإثنين، في الجولة الـ32 من دوري روشن السعودي.

وتعرض المفرج لإصابة في العضلة الخلفية خلال المباراة التجريبية للمنتخب السعودي أمام نظيره الصربي، مارس الماضي، وتسببت في غيابه عن آخر خمس جولات بالدوري.

أما هوجو فقد عانى بدوره من الإصابة ذاتها، ولحقت به في لقاء القادسية ضمن الجولة الـ24 للدوري، وعلى إثرها فقد الفريق جهوده في سبع مباريات بالدوري.

وعلى صعيد التحضيرات، عمد البرازيلي بريكليس شاموسكا، مدرب الفريق، إلى تنويع التدريبات التي جرت على ملعب النادي، الجمعة، إذ بدأها بمحاضرة فنية، وبعدها أخضع اللاعبين إلى تمارين لياقية تلتها أخرى فنية، واختتمت بجمل تكتيكية.

ويحتل التعاون المركز الخامس برصيد 52 نقطة جمعها من 15 انتصارًا وسبعة تعادلات مقابل تسع هزائم خلال 31 جولة.