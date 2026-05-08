بالعاشر.. الهلال يوسّع الفارق مع الأهلي

حقق فريق الهلال الأول لكرة القدم لقب كأس الملك للمرة العاشرة تاريخيًّا بفوزه على منافسه الخلود 2ـ1، الجمعة، في المباراة النهائية التي احتضنها ملعب «الإنماء» في جدة.

واستطاع الهلال قلب تأخره بهدفٍ إلى انتصارٍ، محققًا اللقب دون حاجةٍ إلى ركلات ترجيحٍ للمرة الأولى منذ ستة أعوامٍ عندما هزم النصر 2ـ1 أيضًا في نهائي 2020.

وفاز الفريق العاصمي بالكأس سبع مراتٍ من اللعب المفتوح، وفي ثلاث مناسباتٍ عبر ركلات الترجيح، شاملةً اللقبَين الماضيين.

وعلى ملعب «الإنماء» تباغت الهلال بهدفٍ مبكِّرٍ، سجَّله الأرجنتيني راميرو إنريكي، مهاجم الخلود، في الدقيقة الرابعة.

وتدارك الفريق الصدمة المبكرة، وأحرز هدفين متقاربين في الدقيقتين 42، والثانية من الوقت البديل من الشوط الأول عن طريق ناصر الدوسري، لاعب الوسط، والفرنسي ثيو هيرنانديز، الظهير الأيسر.

وعزَّز الهلال صدارته السجلَّ الذهبي للكأس، موسِّعًا الفارق مع الأهلي، صاحب الألقاب الثمانية.

وقبل هذا اللقب، فاز الفريق بالكأس أعوام 1980، و1982، و1984، و1989، و2015، و2017، و2020، و2023، و2024، وهذا بحسب رصد الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وتُوِّج بالكأس في «الإنماء» للمرة الخامسة بعد نسخ 2015 و2017 و2023 و2024.

وسبق له التتويج داخل ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية في جدة مرةً، ومثلها على أرض ملعب الملك فهد الدولي، بينما احتضن ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد «الملز» مراسم تتويجه ثلاث مرات.