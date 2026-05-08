كوراساو ترفض إعادة أدفوكات

رفض اتحاد كوراساو لكرة القدم الدعوات لإعادة المدرب الهولندي المخضرم ديك أدفوكات قبل مشاركة المنتخب الأول في كأس العالم 2026، وذلك بعد البداية المتعثرة لخليفته فريد روتن.

وأوضح اتحاد الجزيرة الواقعة في منطقة الكاريبي في بيان أنه لن يستجيب للاعبين والرعاة الذين يرغبون في إعادة أدفوكات «78 عامًا»، والذي قاد المنتخب في نوفمبر للتأهل للمونديال ليصبح الأصغر في تاريخ النهائيات.

وأضاف الاتحاد أنه سيواصل دعم روتن، الذي تولى المهمة في نهاية فبراير الماضي خلفًا لأدفوكات، الذي رحل بسبب المرض الخطير الذي أصاب ابنته.

وقال جيلبرت مارتينا رئيس الاتحاد في تصريحات صحافية الجمعة :«فريد روتن سيقود كوراساو خلال كأس العالم».

وبدأت ولاية روتن بالخسارة 0-2 أمام الصين، تلتها هزيمة بنتيجة 1-5 أمام أستراليا في مباراتين تجريبيتين خلال مارس الماضي.

وأشارت تقارير حديثه إلى أن اللاعبين كانوا يأملون في عودة أدفوكات الذي يحظى بشعبية كبيرة بعد تحسن الحالة الصحية لابنته.

وأبلغ مارتينا صحيفة «دي تليجراف» الهولندية: «صناعة القرار في اتحاد كوراساو تعتمد على ما هو أكثر من مجرد رغبات اللاعبين والرعاة، وهو أمر راسخ في اللوائح الأساسية للاتحاد».

وكان أدفوكات سيصبح المدرب الأكبر سنًا في تاريخ كأس العالم لو استمر في منصبه.

وتلعب كوراساو، التي يبلغ عدد سكانها ما يزيد قليلًا على 150 ألف نسمة ومساحتها 443 كيلومترًا، مباراة تجريبية ضد إسكتلندا في 30 مايو الجاري.

وتشارك كوراساو في المجموعة الخامسة لكأس العالم إلى جانب ألمانيا والإكوادور وكوت ديفوار.