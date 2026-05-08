الهلال يهدي جمهوره اللقب 91

رفع فريق الهلال الأول لكرة القدم مجموع بطولاته إلى 91، بعدما فاز على الخلود 2-1 مساء الجمعة، على ملعب «الإنماء»، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وحصد الفريقُ اللقبَ بفضل هدفي ناصر الدوسري، لاعب الوسط، والفرنسي ثيو هيرنانديز، الظهير الأيسر، في الدقيقتين 42 و45+2، عقِب تقدّم الخلود المبكر بهدفٍ للمهاجم الأرجنتيني راميرو إنريكي، في الدقيقة 4.

والعام الماضي، اعتمد مشروع توثيق كرة القدم السعودية 90 لقبًا لفريق الهلال، وهو رقمٌ أعلن النادي عنه، رسميًا، في مناسبتين مختلفتين. وبحصول «الأزرق» على كأس الملك للمرة العاشرة في تاريخه، ارتفع عدد الألقاب إلى 91.

وتُوِّج الفريق، حسب الإحصائية المنشورة بعد نهاية مشروع التوثيق، 21 مرّةً بالدوري السعودي، و9 مراتٍ بكأس خادم الحرمين الشريفين، وصلت إلى 10 أمام الخلود. كما فاز في 13 موسمًا بكأس ولي العهد، وفي خمسةٍ بكأس السوبر السعودي، وحصد 8 ألقابٍ آسيوية، و4 عربية، ولقبين خليجيين، وسبعةً من ألقاب كأس الأمير فيصل بن فهد، وكأس المؤسس، وبطولة السوبر السعودي- المصري، و11 بطولةً أخرى، و8 ألقابٍ في بطولات المناطق.