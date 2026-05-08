الهلال يرفض تكرار سيناريو 2022

تفادى فريق الهلال الأول لكرة القدم تكرار سيناريو 2022 عندما خسر كأس الملك لمصلحة منافس يخوض النهائي للمرة الأولى.

وهزم الهلال منافسه الخلود، الجمعة، بنتيجة 2ـ1، في نهائي البطولة، وتوّج باللقب للمرة العاشرة تاريخيًا.

ولعب الخلود نهائي الكأس للمرة الأولى في تاريخه ولم يستطع تحقيق اللقب من باكورة محاولاته.

وقبل الخلود، لم يواجه الهلال فريقًا يظهر للمرة الأولى في النهائي سوى الفيحاء قبل 4 أعوام، وخسر أمامه بركلات الترجيح.

وخاض «الأزرق» 17 مباراة نهائية، 15 منها أمام فرق سبق لها اللعب على الذهب، مقابل وجهين جديدين هما الفيحاء والخلود.