5 نسخ.. بطل الكأس يقلب نتيجة النهائي

كسِب الطرف المتأخر في نتيجة المباراة النهائية كأسَ خادم الحرمين الشريفين للمرة الخامسة منذ استئناف البطولة عام 2008.

وتُوِّج فريق الهلال الأول لكرة القدم بالكأس، مساء الجمعة، على ملعب «الإنماء» في جدة إثر فوزه 2ـ1 على الخلود، الذي تقدَّم مبكِّرًا عبر هدفٍ لمهاجمه الأرجنتيني راميرو إنريكي في الدقيقة 4.

وردَّ البطل بهدفين، أحرزهما ناصر الدوسري، لاعب الوسط، والفرنسي ثيو هيرنانديز، الظهير الأيسر، في الدقيقتين 42 و45+2.

وبقِيَت النتيجة كما هي طوال الشوط الثاني، فاحتفل الفائز بحصد اللقب للمرة العاشرة في تاريخه، معزِّزًا صدارته سِجلَّ المُتوَّجين بالبطولة.

وكرَّر الهلال ما فعله في نهائي نسختَي 2015 أمام النصر، و2023 أمام الوحدة عندما تأخر في النتيجة، ثم احتفل في النهاية باللقب.

وحسم «الأزرق» اللقبَين بركلات الترجيح بعد التعادل 1ـ1 مع كلٍّ من النصر والوحدة، اللذين تقدَّما عليه.

وحقق كلٌّ من التعاون، والفيصلي، والفيحاء الكأس في 2019 و2021 و2022 عقِب التأخر في نتيجة المباراة النهائية.

وتأخر التعاون أمام الاتحاد 0ـ1، وردَّ بهدفين وانتصر. واستقبل الفيصلي هدفًا من التعاون، ومع ذلك فاز 3ـ2. في حين تأخّر الفيحاء أمام الهلال بهدفٍ، وأدرك التعادل، ثم حسم ركلات الترجيح لصالحه.

واستؤنفت بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بنسخة موسم 2007ـ2008 بعد توقفٍ لنحو 18 عامًا.