هيرنانديز.. الملاعب السعودية تمسح أحزان إسبانيا

جدَّد الفرنسي ثيو هيرنانديز، ظهير أيسر فريق الهلال الأول لكرة القدم، الاحتفال المزدوج بالتسجيل في النهائي، والتتويج على الملاعب السعودية.

وأحرز هيرنانديز هدفًا، منح الهلال الفوز على الخلود 2ـ1، مساء الجمعة، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وحقق الفرنسي على ملعب «الإنماء» في جدة بطولته الأولى مع الهلال، الذي ضمَّه الصيف الماضي قادمًا من ميلان الإيطالي.

وسبق للظهير الدولي التسجيل في مباراتين نهائيتين أخريين، خسر أولاهما، وفاز بالثانية.

ولعب ثيو مع ديبورتيفو ألافيس نهائي كأس إسبانيا 2017 أمام برشلونة على ملعب فيسنتي كالديرون في إسبانيا، وخسر 1ـ3، وكان هو صاحب الهدف الوحيد لفريقه.

وفي 6 يناير 2025، خاض نهائي كأس السوبر الإيطالي برفقة ميلان على ملعب «الأول بارك» في الرياض.

وتواجه فريقه في ذلك النهائي مع غريمه التقليدي إنتر ميلان، وهزمه 3ـ2، وأحرز هيرنانديز الهدف الأول لـ «الروسونيري»، وصنع الثاني.

وجدَّد مع الهلال احتفال التسجيل والتتويج على الملاعب السعودية التي مسحت أحزان خسارته النهائي الأول برفقة ألافيس.

وفاز الظهير ببطولته الثامنة في المجمل بعد أربعة ألقابٍ مع ريال مدريد الإسباني، واثنين بقميص ميلان، ولقبٍ واحدٍ مع منتخب بلاده.