بعد خسارة الخلود.. ثلاثة يتنافسون على آسيا 2

تحولت بطاقة المشاركة في دوري أبطال آسيا 2 إلى صاحب المركز السادس بدوري روشن السعودي بعد خسارة فريق الخلود الأول لكرة القدم أمام الهلال 1-2 في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، الجمعة.

وكان الاتحاد السعودي قد اعتمد تأهل بطل كأس الملك إلى بطولة دوري أبطال آسيا 2 وفي حال كان بطل الكأس ضمن أصحاب المراكز الخمسة الأولى في دوري روشن، يتم اعتماد صاحب المركز السادس في الدوري للمشاركة في البطولة الآسيوية الموسم المقبل.

وأقر الاتحاد السعودي مشاركة بطل دوري روشن السعودي ووصيفه وصاحب المركز الثالث في دوري أبطال آسيا للنخبة الموسم المقبل، وفقًا للآلية التي اعتمدها حسبما كشف عنه في بيان صادر 29 أبريل الماضي، كما اعتمد مشاركة صاحبي المركزين الرابع والخامس في الملحق المؤهل إلى البطولة ذاتها.

وقبل ثلاثة جولات من المشهد الختامي للدوري، ضمن النصر والهلال والأهلي والقادسية المشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة سواء مباشرة أو عبر الملحق، أما المركزان الخامس والسادس فإن الصراع فيهما مفتوحًا بين التعاون والاتحاد والاتفاق وبدرجة أقل نيوم.

ويملك التعاون 52 نقطة في المركز الخامس، ويأتي الاتحاد سادسًا برصيد 49 نقطة مع امتلاكه مباراة مؤجلة أمام الشباب، بينما يحتل الاتفاق المركز السابع بـ46 نقطة، ونيوم ثامنًا بـ41 نقطة.