10 هلاليين يذوقون طعم التتويج الأول

دشَّنت بطولة كأس الملك التي حققها فريق الهلال الأول لكرة القدم، الجمعة، سجلَّ ألقاب عشرةٍ من لاعبيه.

وقبل فوز الهلال على الخلود 2ـ1 في نهائي الكأس، وإحراز اللقب، لم يحقق أكثر من ثلث أعضاء قائمته أي بطولةٍ.

وتضمُّ قائمة الهلال الواردة على موقعه الإلكتروني الرسمي 28 لاعبًا، بينهم 18 سبق لهم الفوز بالألقاب، فيما ذاق البقية طعم التتويج للمرة الأولى بعد الفوز على الخلود.

وفاز بأول ألقابه كلٌّ من الفرنسي ماتيو باتوييه وأحمد أبو راسين وريان الدوسري، حرَّاس المرمى، والتركي يوسف أكتشيشيك، قلب الدفاع، ومتعب الحربي، الظهير الأيسر، ومراد هوساوي والفرنسي سايمون بوابري، ثنائي الوسط، إلى جانب البرازيلي ماركوس ليوناردو وتركي الغميل والإيفواري قادر ميتي، ثلاثي الهجوم.

ومن هؤلاء شارك في البطولة أكتشيشيك، والحربي، وهوساوي، وبوابري، وليوناردو، بينما لم ينل الباقون الفرصة.