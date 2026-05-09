مراهق يمنح لانس بطاقة «الأبطال».. ويرسل نانت إلى الظل

ضمن فريق لانس الفرنسي الأول لكرة القدم تأهله المباشر إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعد فوزه الجمعة على نانت بهدف دون رد في افتتاح مباريات الجولة الـ 33 للدوري المحلي.

كما أبقى الانتصار على آمال لانس قائمة في سباق التتويج بلقب الدوري، كونه الوحيد الذي لا يزال حسابيًا قادرًا على حرمان باريس سان جرمان من الاحتفاظ اللقب. في المقابل كانت الخسارة محبطة للنانت الذي تأكد هبوطه إلى الدرجة الثانية، إذ سينهي بطل فرنسا 2001، الموسم ضمن المركزين الأخيرين، ليعود إلى الظل للمرة الثالثة منذ تتويجه.

وبعد 79 دقيقة خيّم عليها التعادل السلبي لكنها كانت حافلة بالإثارة، استغل البديل ميزيان سواريز، البالغ 16 عامًا، كرة مرتدة داخل منطقة الجزاء وسددها بطريقة رائعة إلى الشباك، مانحًا فريقه هدف الفوز.

ورفع لانس، الفارق إلى سبع نقاط أمام ليون الثالث، مع تبقي مباراتين لكل فريق «67 مقابل 60». ويمنح المركز الثالث أيضًا بطاقة إلى دوري الأبطال، لكن عبر الدور التمهيدي الثالث.

ورغم أن ميزانية لانس لا تتجاوز عُشر ميزانية باريس، فإنه لا يزال يملك فرصة المنافسة على اللقب، إذ يتأخر بفارق ثلاث نقاط فقط عن فريق العاصمة الفرنسية إلا أن الأخير يملك مباراة مؤجلة، على أن يلتقي الفريقان أيضًا في 13 مايو الجاري في مباراة مؤجلة.

وصمد نانت لفترات طويلة أمام ضغط لانس بفضل تألق حارسه البرتغالي أنتوني لوبيش الذي تصدى لسلسلة من الفرص، فيما أُلغي ثلاثة أهداف للفريق المضيف بداعي التسلل أو لمس الكرة باليد.

وسيخوض، باريس، المنتشي بتأهله إلى نهائي دوري الأبطال للمرة الثانية تواليًا، مباراة الجولة أمام ضيفه بريست الأحد.