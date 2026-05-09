أمام أوساسونا.. ليفانتي يعزز فرص البقاء

قلب فريق ليفانتي الإسباني الأول لكرة القدم تأخره بهدفين إلى فوز مثير بنتيجة 2-3 على ضيفه أوساسونا، الجمعة، في افتتاح منافسات الجولة الـ 35 لدوري الدرجة الأولى.

ورفع ليفانتي رصيده إلى 36 نقطة في المركز الـ 18 بفارق الأهداف عن ديبورتيفو ألافيس صاحب الـ 19 قبل الأخير والذي سيواجه إلتشي السبت. على الجانب الآخر، تجمد أوساسونا العاشر عند 42 نقطة.

وتقدم أوساسونا في الدقيقة الثالثة بهدف عكسي سجله جيريمي تولجان، ثم أضاف المهاجم الكرواتي أنتي بوديمير الثاني «11». وقلص فيكتور جارسيا النتيجة لليفانتي «35» ثم أدرك اللاعب ذاته التعادل بعد ذلك بدقيقتين.

وشهدت الدقائق الأخيرة للشوط الأول، طرد سيرخيو هيريرا حارس أوساسونا، ليخوض فريقه باقي فترات المباراة بعشرة لاعبين.

ونجح ليفانتي في تسجيل هدف الفوز الثمين عن طريق كارل إيتا يونج في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للشوط الثاني.