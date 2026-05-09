ريشة: سيبرت أدار نهائي الكأس بهدوء.. وقراراته صحيحة

استحسن المصري محمد كمال ريشة، محلل «الرياضية» التحكيمي، أداء الحكم الألماني دانيال سيبرت طوال مباراة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، التي كسِبها فريق الهلال الأول لكرة القدم بنتيجة 2ـ1 أمام الخلود، الجمعة في جدة.

وصادقَ ريشة، الحكم الدولي المعتزل، على أغلب قرارات سيبرت، وعلى رأسها استمرار اللعب عقِب سقوط الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم الهلال، داخل منطقة جزاء الخلود خلال الشوط الأول.

وشرح المحلِّل الحالة قائلًا: «ما حدث يُعدُّ تلامسًا طفيفًا نتيجة تنافس طبيعي بين باكلي وبنزيما، سقط الأخير على إثره، ولا أرى أن اللاعب الإنجليزي ارتكب ما يستوجب احتساب جزائية، والقرار باستمرار اللعب سليم».

وأشهر سيبرت خمس بطاقاتٍ صفراء، للاعبَين من الهلال وثلاثةٍ من الخلود، وأكد ريشة صحَّتها جميعًا، منوهًا باتخاذ حكم الساحة قراراتٍ صائبةً في معظم الحالات الفنية، وتوقيعه العقوبات الانضباطية بصورةٍ صحيحةٍ.

وأثنى المحلِّل على هدوء الألماني على مدى الشوطين، ورأى أنه كان على قدر أهمية المباراة النهائية.