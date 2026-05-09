مسؤولية الأندية أكبر الآن

أُعلن برنامج الاستقطاب، التابع لرابطة دوري المحترفين، الذي يضع كرة القدم ضمن أهم الأولويات في الوقت الحالي للنهوض بالدوري السعودي ليصبح رائدًا في الساحة.

هذا التمويل سيتوقف يومًا من الأيام وسيتم توجيهه لقطاعات أو برامج أخرى مستقبلًا، كما هي الحال في هذه الحياة، والمضمون الآن أن السنوات الثلاث المقبلة سيكون هذا التمويل مضمونًا، ولذلك ستكون الأندية مسؤولة أكبر لتحقيق المستهدفات التي وضعت في البرنامج.

وضع البرنامج أربعة معايير، ربما يكون اثنان منها مدمجين بشكل مباشر أو غير مباشر أيضًا، وهو معيار الأداء التجاري ومعيار نسب المشاهدة التلفزيونية، يدور المعياران حول فكرة واحدة وهي زيادة الإيرادات للأندية، ولتحقيق ذلك يجب أن تعمل الأندية بشكل مكثف.

المرحلة المقبلة نحتاج كثيرًا أن نركز على عمل الأندية أكثر بكثير من التركيز على البرنامج ذاته، لأن الأندية هي المطالبة في العمل بهذا البرنامج الآن وتحمل المسؤولية الكاملة وعدم الاتكال أو اللوم المستمر على الرابطة.

مع اتساع دائرة الأندية المخصصة سترتفع المسؤولية في الأندية بشكل طبيعي، ولكن أيضًا علينا أن نكون أكثر وعيًا في التسريبات التي لن تتوقف من الأندية الأربعة الشهيرة من أجل الضغط وتبرير الكثير من الأخطاء ورميها على البرنامج.

نتمنى التوفيق للجميع، ونجاح برنامج الاستقطاب هو نجاح للجميع في كرة القدم السعودية، وليس لجهة واحدة.