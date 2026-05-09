تقييمات النهائي.. ثيو الأفضل وبونو الأسوأ

تقاسم طرفا نهائي كأس الملك قائمة أفضل 10 تقييمات في المباراة على موقع «سوفاسكور» الإلكتروني، فيما ذهبت الصدارة إلى الفرنسي ثيو هيرنانديز، ظهير أيسر فريق الهلال الأول لكرة القدم.

وجاء هيرنانديز على رأس القائمة، بعد تسجيله الهدف الثاني لفريقه الذي حسم المباراة بنتيجة 2ـ1.

ونال الظهير الدولي 7.8 درجة، بينما حصل زميله ناصر الدوسري، لاعب الوسط، الذي سجل الهدف الأول، على 7.7 درجة.

وضمَّت القائمة من زملائهما البرتغالي روبن نيفيش، لاعب الوسط، وحسّان تمبكتي والتركي يوسف أكتشيشيك، قلبي الدفاع، إلى جانب المهاجم البرازيلي مالكوم فيليبي.

ومن لاعبي الخلود ضمّت المهاجم الأرجنتيني راميرو إنريكي الذي سجَّل الهدف الوحيد لفريقه، إلى جانب المدافع الليتواني إدجاراس أوتكوس، والإنجليزي جون باكلي، لاعب الوسط، والسورينامي شاكيل بيناس، الظهير الأيسر، وحسن الأسمري، الظهير الأيمن البديل.

وتناصف الأسمري مع مالكوم المركز العاشر بـ 6.9 درجة لكل منهما.

وعلى النقيض تذيل المغربي ياسين بونو، حارس مرمى الهلال، جميع لاعبي المباراة في التقييم، بـ 6.1 درجة.