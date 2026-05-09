دورتموند يحسم الوصافة بثلاثية

فاز فريق بوروسيا دورتموند الأول لكرة القدم 3ـ2 على ضيفه آينتراخت فرانكفورت، الجمعة، ليضمن المركز الثاني في الدوري الألماني قبل جولةٍ واحدةٍ على النهاية، محققًا مركز الوصيف للمرة الثامنة في آخر 14 عامًا.

وتقدَّم فرانكفورت بهدفٍ مبكِّرٍ في الدقيقة 2 عبر تشان أوزون، لكنَّ دورتموند ردَّ بهدفين لسيرهو جيراسي، ونيكو شلوتربيك قبل نهاية الشوط الأول مباشرةً.

وفي الشوط الثاني، أضاف الشاب سامويل إيناسيو الهدف الثالث «72»، وقلَّص جوناثان بوركاردت الفارق «86».

وحقق دورتموند، الذي يعود آخر لقبٍ له في الدوري إلى 2012، انتصاره الثاني فقط في آخر خمس مبارياتٍ بالبطولة التي حسمها بايرن ميونيخ مبكرًا.

ومع تبقي مباراةٍ واحدةٍ، سيُنهي دورتموند، الذي يملك 70 نقطةً، «البوندسليجا» في المركز الثاني، بينما يحتل لايبزيج الثالث بـ 62 نقطةً مع مباراةٍ مؤجَّلةٍ.

أما آينتراخت «الثامن»، فبات في طريقه للغياب عن المسابقات الأوروبية الموسم المقبل بعد فشله في تحقيق أي انتصارٍ بمبارياته الأربع الأخيرة.