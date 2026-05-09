رابطة الدوري تتهم ساوثهامبتون بالتجسس

اتهمت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، الجمعة نادي ساوثهامبتون، الناشط بدوري الـ«تشامبيونتشيب»، بعد أن اشتكى منافسه ميدلزبره من ممارسات تجسس قبل مباراة الفريقين في ذهاب الدور قبل النهائي من الملحق المؤهل للدوري الممتاز، السبت.

وأوضحت الرابطة في بيان: «تم توجيه اتهام إلى نادي ساوثهامبتون لكرة القدم بانتهاك لوائح رابطة الدوري الإنجليزي، وستُحال القضية إلى لجنة تأديبية مستقلة».

ويأتي ذلك عقب طلب من الرابطة للحصول على ملاحظات النادي بعد شكوى من ميدلزبره تتعلق بتصوير غير مصرح به في ملكية خاصة قبل لقاء الفريقين.

وأشارت الرابطة إلى اللوائح التي تمنع الأندية من «مشاهدة» أو «محاولة مشاهدة»، حصة تدريبية لفريق آخر خلال 72 ساعة من موعد المباراة المقررة بينهما.

ومنحت الرابطة ساوثهامبتون 14 يومًا للرد، لكن في هذه الحالة ستطلب من لجنة الانضباط المستقلة تحديد موعد جلسة استماع في أقرب وقت ممكن.

من جهته علم ساوثهامبتون بالانتهاكات المزعومة الموجهة إليه وأكد في بيان الجمعة تعاونه كامل مع الرابطة طوال التحقيقات.

ولعب هال سيتي وميلوول مباراة الذهاب في الدور قبل النهائي للملحق الآخر الجمعة، وانتهت بالتعادل السلبي. وتلعب مباراة العودة في لندن الإثنين المقبل.

وأنهى ميلوول الموسم في المركز الثالث، بينما احتل ساوثهامبتون المركز الرابع، وحل ميدلزبره خامسًا، وهال سيتي سادسًا.

وضمن بطل الدوري كوفنتري سيتي ووصيفه إبسويتش تاون الصعود مباشرة إلى الدوري الممتاز.