إنزاجي يُتوّج بالعاشرة

أضاف الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، البطولة العاشرة إلى رصيده من الألقاب في عالم التدريب، عندما قاد «الأزرق» إلى الفوز 2-1 على الخلود، مساء الجمعة في جدة، والتتويج بكأس خادم الحرمين الشريفين.

وحصد إنزاجي، في بلاده، ثلاثة ألقابٍ مع لاتسيو، وستةً مع إنتر ميلان، حيث فاز مرةً بالدوري، وثلاثًا بالكأس، وخمسًا بكأس السوبر الإيطالي.

ويعمل صاحب الـ 50 عامًا مدرّبًا، على مستوى الفريق الأول، منذ نهاية موسم 2015- 2016.

وعيّنه لاتسيو مدربًا مؤقتًا في إبريل 2016 وحوَّله إلى دائمٍ صيف العام ذاته. واستمرت العلاقة التعاقدية بين الطرفين حتى صيف 2021، الذي قرر الإيطالي فيه تولي تدريب إنتر ميلان في محطةٍ حافلةٍ بالإنجازات استمرت أربعة أعوام.

وتعاقد نادي الهلال مع إنزاجي قبل خوض كأس العالم للأندية الصيف الماضي.

وينافس الفريق على لقب دوري روشن السعودي، الذي يتصدّر النصر ترتيبَه، فيما غادر دوري أبطال آسيا للنخبة من دور الـ 16.