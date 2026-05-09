فرحة مراهق

في مباراته الاحترافية الأولى منح لاعب الوسط البرتغالي مزيان سواريز مسلوب فريق لانس الفرنسي الأول لكرة القدم بطاقة التأهل المباشرة إلى دوري أبطال أوروبا، بعد أن سجل هدف الفوز الوحيد في شباك نانت الجمعة لحساب الجولة الـ 33 للدوري. وبسبب ‌الإصابات التي عانى منها الفريق، استدعى المدرب ‌بيير ساج لاعب الفريق تحت 17 عامًا للانضمام إلى تشكيلة المباراة. ونجح نجل الدولي الجزائري السابق وليد مسلوب في تسجيل هدف الفوز بعد نزوله مباشرة وقبل نهاية المباراة بـ 11 دقيقة. لكن الهدف الذي أفرح لانس أبكى جماهير نانت التي ضمن فريقها الهبوط إلى الدرجة الثانية (رويترز)