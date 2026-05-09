عبر الخليج.. الاتفاق يلاحق المقعد الآسيوي

يتمسك فريق الاتفاق الأول لكرة القدم بآماله في المنافسة على مقعد آسيوي، عندما يواجه جاره الخليج، ضمن منافسات دوري روشن السعودي، إذ يملك الفريق الشرقي فرصة التأهل إلى الملحق الآسيوي في حال إنهائه الموسم بالمركز الخامس، أو المشاركة في دوري أبطال آسيا 2، إذا حل سادسًا.

ويتفوق الاتفاق تاريخيًا على الخليج في مواجهات الفريقين، ضمن دوري المحترفين، بعدما كسب ست مباريات من أصل تسع، مقابل انتصارين للخليج، فيما حضر التعادل مرة واحدة.

ويدخل الاتفاق المواجهة وهو في المركز السابع برصيد 46 نقطة، بفارق ست نقاط عن التعاون، صاحب المركز الخامس، وثلاث نقاط عن الاتحاد، مع أفضلية للاتحاد، الذي تبقت له أربع مباريات، مقابل ثلاث مواجهات متبقية للاتفاق والتعاون حتى نهاية الموسم.

في المقابل، يحتل الخليج المركز الـ11 برصيد 37 نقطة، بعدما ضمن رسميًا البقاء في دوري المحترفين قبل ثلاث جولات من الختام.