أمام النجمة.. الحزم يبحث عن تكرار سيناريو الدور الأول

يتطلَّع فريق الحزم الأول لكرة القدم إلى تكرار سيناريو الدور الأول أمام النجمة عندما يحلُّ ضيفًا عليه، السبت، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة ضمن منافسات الجولة الـ 32 من دوري روشن السعودي.

وفي مواجهة الدور الأول، نجح الحزم في تحقيق الانتصار على ملعبه في الرس 3ـ2 لحساب الجولة الخامسة.

ويطمح النجمة إلى تحقيق انتصارٍ معنوي بعد تأكُّد هبوطه إلى دوري يلو، إذ يحتل المركز الـ 18 والأخير برصيد 12 نقطةً، جمعها من انتصارين فقط، وستة تعادلاتٍ مقابل 23 خسارةً.

في المقابل، يدخل الحزم المباراة دون ضغوطٍ عقب نجاحه في ترسيخ أقدامه بين الكبار، ويسعى إلى إضافة ثلاث نقاطٍ جديدةٍ لرصيده من أجل تحسين موقعه، خاصَّةً أن الفارق بينه وبين صاحب المركز الثامن لا يتجاوز ثلاث نقاطٍ.

ويحتل الحزم المركز العاشر برصيد 38 نقطةً، جمعها من عشرة انتصاراتٍ، وثمانية تعادلاتٍ، مقابل الخسارة في 13 مباراةً.