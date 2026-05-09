أمام الفيحاء.. القادسية يستهدف الرصيد الأعلى

يستهدف فريق القادسية الأول لكرة القدم، السبت، الوصول إلى أعلى رصيد نقطي له في تاريخ دوري المحترفين، عندما يحل ضيفًا على الفيحاء، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن الجولة الـ32 من دوري روشن السعودي.

ويملك القادسية 68 نقطة في المركز الرابع، جمعها من 20 انتصارًا و8 تعادلات و3 هزائم، وبات التعادل أمام الفيحاء كافيًا لبلوغ النقطة الـ69، متجاوزًا رصيده الأعلى السابق في دوري المحترفين، والبالغ 68 نقطة الموسم الماضي.

ويدخل الفريق الشرقي المواجهة منتشيًا بانتصارين متتاليين، بعد فوزه على الرياض 4ـ0، ثم النصر المتصدر 3ـ1، في حين يخوض الفيحاء المباراة بعد فوزه في الجولة الماضية على الرياض 4ـ2.

وعلى صعيد المواجهات المباشرة في دوري المحترفين، التقى الفريقان 7 مرات، حقق الفيحاء الفوز في 3 مباريات، ومثلها للقادسية، مقابل تعادل واحد، ما يمنح لقاء السبت طابعًا متكافئًا بين الطرفين.

ويحتل الفيحاء المركز العاشر برصيد 38 نقطة، جمعها من 10 انتصارات و8 تعادلات و13 هزيمة.