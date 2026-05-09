الصحافة الإيطالية: إنزاجي يحقق العاشرة.. وثيو يسعد الهلال

ركزت الصحافة الإيطالية على مواطنها سيموني إنزاجي، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين أمام الخلود، الجمعة، على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية.

ونجح المدرب الإيطالي في تحقيق البطولة الأولى خارج بلاده، والعاشرة خلال مشواره التدريبي، بعد فوز الهلال على الخلود بهدفين مقابل هدف.

واستعرضت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية أحداث نهائي كأس الملك في تغطية جاء فيها: «بهدف ثيو، إنزاجي يرفع أولى بطولاته منذ ذهابه إلى السعودية.. كأس الملك السعودي، توج بلقبه العاشر في مسيرته، بعودة بالنتيجة، بهدف ثيو هيرنانديز، وصناعة كريم بنزيما».

ورصدت صحيفة كوريري ديلو سبورت الإيطالية بطولات مدرب الهلال طوال مشواره، وكتبت: «بعد ثلاثة ألقاب في لاتسيو، وستة في إنتر.. إنزاجي يحمل لقبه العاشر في جدة، بعد فوز الهلال بكأس الملك».

وتطرقت صحيفة كوريري ديلا سيرا الإيطالية إلى نهائي كأس الملك، ومباراة ديربي الرياض، الثلاثاء المقبل، بين الهلال والنصر، وكتبت «إنزاجي يتوج بلقب كأس الملك في السعودية، وينتظر يوم الثلاثاء لحسم موقعة النصر، فريق كريستيانو رونالدو، في مواجهة حاسمة لبطولة الدوري».

وكتب موقع «قول» باللغة الإيطالية عنوانًا «سيموني إنزاجي، ابن مدينة بياتشينزا، يفوز بالكأس في السعودية، وثيو هيرنانديز يحسم له الموقعة، مع تبقي ثلاثة أيام على مواجهة النصر الحاسمة، التي يملك مصيرها بين يديه».

وكتب موقع توتو ميركاتو الايطالي «ثيو يسعد إنزاجي، ظهر في الوقت الحاسم، وأسعد الهلال.. انتصر على الخلود بنتيجة 2ـ1، ويتوج بأول ألقابه في دكة الهلال».