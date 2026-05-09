بعد المشاجرة.. أربيلوا: لن أجلد تشواميني وفالفيردي.. وما حدث خيانة

كشف ألفارو أربيلوا، مدرب فريق ريال مدريد الإسباني الأول لكرة القدم، السبت، عن مشاركة الفرنسي أوريلين تشواميني، لاعب وسط الفريق الأبيض، في مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة، الأحد، بعد تغريمه على خلفية شجار عنيف مع زميله الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي.

وقال أربيلوا في مؤتمر صحافي، قبل الكلاسيكو المرتقب بين الفريقين: «ما يمكنني قوله هو أن تشواميني سيكون ضمن المجموعة، الأحد»، بعد يومين من المشادة بين اللاعبين، التي تسببت بارتجاج في الرأس لفالفيردي، ما اضطره إلى الالتزام بالراحة بين 10 و14 يومًا.

وفرض الريال، الجمعة، غرامة مالية قدرها 500 ألف يورو «590 ألف دولار» على تشواميني وفالفيردي، من دون عقوبات رياضية، ما يتيح نظريًا للاعب الدولي الفرنسي المشاركة في ملعب «كامب نو»، الأحد.

وأعرب أربيلوا، الذي سُئل مرارًا عن الحادثة، عن فخره الشديد برد فعل النادي السريع، وبالاعتذارات التي قدمها اللاعبان، مضيفًا: «لن أجلدهما علنًا، لأنهما لا يستحقان ذلك. خلال الأشهر الأربعة الماضية، وهذه الأعوام الأخيرة، أظهرا لي ما يعنيه أن تكون لاعبًا في ريال مدريد، ولن أنسى ذلك، فالفيردي وتشواميني يستحقان أن نطوي الصفحة، وأن نمنحهما فرصة مواصلة القتال من أجل هذا النادي، أنا فخور بهما. لن أسمح بأن يُستغل ذلك للتشكيك في احترافية لاعبيّ».

وقلل الظهير الأيمن السابق للـ«ميرينجي» من شأن الحادثة بين اللاعبين، عادًّا أن الأخطر برأيه هو تسرب المشهد إلى الصحافة، وهو ما يراه «خيانة».

وتابع أربيلوا: «كما تعلمون، مثل هذه الأمور تحدث في كل مكان. عشت مواقف أسوأ من هذه. رأيت أحد زملائي يضرب آخر بمضرب جولف. الأهم هو أن ما يحدث في غرفة الملابس يجب أن يبقى في غرفة الملابس، إذا كنتم تبحثون عن مذنب، فأنا هنا أمامكم. وإذا رأيتم أن من المفترض أن أتدخل وأوقف كل ذلك، فأنا أتحمل المسؤولية».

وبعد خروجه من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على يد بايرن ميونيخ، وابتعاده عن برشلونة في الدوري الإسباني، يعيش ريال مدريد حالة من التوتر، ويتجه نحو موسم ثانٍ تواليًا من دون لقب كبير.

وفي حال انتصار برشلونة، الأحد، أمام ريال مدريد في الكلاسيكو، سيُتوّج رسميًا بطلًا لدوري «لا ليجا».