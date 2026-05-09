السبت.. سالم يظهر مع أسطورة اليابان في الدرعية

يشارك سالم الدوسري، قائد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مع هيديتوشي ناكاتا، أسطورة اليابان، عند الـ 09:00 من مساء السبت، في قصر سلوى التاريخي بمحافظة الدرعية في الرياض، بحفل مراسم قرعة نهائيات كأس آسيا في نسختها الـ 19، التي تستضيفها السعودية خلال الفترة من 7 يناير إلى 5 فبراير 2027.

وتشهد القرعة مشاركة داتوك سري، ويندسور جون، الأمين العام للاتحاد الآسيوي، والمغربي جمال السلامي، مدرب منتخب الأردن، بعدما قاد النشاما إلى التأهل التاريخي الأول لكأس العالم 2026.

ويمثل السعودية أيضًا في الحفل يزن سيفين، لاعب المنتخب السعودي لذوي الاحتياجات الخاصة، الذي تألق مع منتخب بلاده ويعمل سفيرًا لمعهد الأبحاث في الاتحاد السعودي.

ومن بين 24 منتخبًا تتنافس على اللقب القاري، تم تأكيد مشاركة 23 بعد سلسلةٍ طويلةٍ من التصفيات، استمرت ثلاثة أعوامٍ. وسيُحسم المقعد الأخير بين لبنان واليمن، اللذين يلتقيان 4 يونيو 2026 لتحديد المتأهل.

وقسَّم الاتحاد الآسيوي المنتخبات الـ 24 المشاركة في البطولة إلى أربعة مستوياتٍ وفق التصنيف العالمي، وسيتم توزيعها على ست مجموعاتٍ.

وقد ضمَّ المستوى الأول السعودية المستضيف «61»، واليابان «18»، وإيران «21»، وكوريا الجنوبية «25»، وأستراليا «27»، وأوزبكستان «50».

وحلَّت في المستوى الثاني منتخبات قطر «55»، والعراق «57»، والأردن «63»، والإمارات «68»، وعُمان «79»، وسوريا «84»، وفي الثالث البحرين «91»، وتايلاند «93»، والصين «94»، وفلسطين «95»، وفيتنام «99»، وطاجيكستان «103»، وجاءت في الرابع قرغيزستان «107»، وكوريا الشمالية «118»، وإندونيسيا «122»، والكويت «134»، وسنغافورة «147»، والفائز من مواجهة لبنان «108» واليمن «149».

وتستعدُّ السعودية لهذا الحدث، إذ تستضيف البطولة القارية للمرة الأولى في تاريخها، لتكون المرة الرابعة فقط التي يستضيف فيها منتخب سبق له التتويج باللقب البطولة بعد كوريا الجنوبية «1956 و1960»، وإيران «1968 و1976»، وقطر «2019 و2023».

وتُعدُّ السعودية الدولة المستضيفة رقم 16 في تاريخ البطولة، وربما يصبح الأخضر ثامن منتخبٍ يُتوَّج باللقب على أرضه إذا نجح في إضافة لقبٍ رابع إلى ألقابه الثلاثة التي حققها أعوام 1984 و1988 و1996، وهو إنجازٌ سيعادل به المنتخب السعودي الرقم القياسي لليابان أكثر المنتخبات تتويجًا بالبطولة.

ومنذ مشاركته الأولى الذهبية عام 1984، لم يغِب الأخضر عن أي نسخةٍ من البطولة القارية، وسيستهل مشاركته الـ 12 على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الرياض بخوض المباراة الافتتاحية، 7 يناير.

ويتَّسع الملعب لـ 72 ألف متفرج بعد تحديثه وتطويره، ويُعدُّ الأكبر بين ثمانية ملاعب تستضيف مباريات البطولة، وتشمل أربعة ملاعبَ أخرى في العاصمة، إضافةً إلى ملعبين في جدة، وملعبٍ في الخبر.

ولا تخلو قائمة المنتخبات المشاركة من الأسماء المألوفة لعشاق كرة القدم الآسيوية، فقد شارك 20 منتخبًا من أصل 23، تم تأكيدها في نسخة 2023، من بينها المنتخبان الأكثر خوضًا للنهائيات برصيد 16 مرةً لكلٍّ منهما: إيران وكوريا الجنوبية.

وقد حققت إيران هذا الرقم من خلال مشاركاتٍ متتاليةٍ، وهو رقمٌ قياسي، كما يبقى منتخبها الوحيد الذي تُوِّج باللقب ثلاث مراتٍ متتالية «1968 و1972 و1976».

أمَّا المنتخبات الثلاثة، التي لم تشارك في النسخة السابقة، فهي كوريا الشمالية، والكويت، وسنغافورة، وتعود آخر مشاركاتها إلى أعوام 2019 و2015 و1984 على التوالي.

وشكَّل تأهل سنغافورة لحظةً تاريخيةً، حيث كانت مشاركتها الوحيدة السابقة عندما استضافت البطولة عام 1984، ويُعدُّ أول تأهلٍ في تاريخها عبر التصفيات.

ومن المقرَّر أن يتم بث مراسم القرعة عبر قناة «كأس آسيا» على «يوتيوب»، وصفحة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على «تيك توك».