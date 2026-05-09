الدرعية.. جوهرة السعودية وواجهة السياحة العالمية

تتجه أنظار العالم عند الـ 09:00 من مساء السبت، نحو قصر سلوى التاريخي بمحافظة الدرعية في الرياض، لمشاهدة حفل مراسم قرعة نهائيات كأس آسيا في نسختها الـ 19، التي تستضيفها السعودية خلال الفترة من 7 يناير إلى 5 فبراير 2027.

وتُعد الدرعية من أهم المدن التاريخية في السعودية، وتقع شمال غربي مدينة الرياض على ضفاف وادي حنيفة.

واكتسبت مكانة بارزة لأنها كانت عاصمة الدولة السعودية الأولى، ومهد انطلاقها في القرن الثامن عشر، ما جعلها رمزًا وطنيًا يعكس تاريخ السعودية وهويتها الثقافية.

ويقع قصر سلوى في الجهة الشمالية الشرقية من حي الطريف التاريخي بمحافظة الدرعية، شمال غربي الرياض، ويُعد أكبر القصور في مدينة الدرعية بمساحة تتجاوز 10 آلاف متر مربع.

وبُني القصر عام 1765 على يد الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود، وظل على مدى أربعة عقود مركزًا للحكم في عهد الدولة السعودية الأولى، إذ استقر فيه أئمة الدولة يديرون شؤون الحكم، على مراحل متعاقبة بدأت منذ عهد الأمير محمد بن سعود بن مقرن، مؤسس الدولة السعودية الأولى.

لم يكن القصر مجرد مقر للسكن، بل جمع في وحداته السبع بين الوظيفة الإدارية والتحصين العسكري والعمق الثقافي والديني، واستخدمت في بنائه الأحجار المحلية والأخشاب والمونة التقليدية، وفق أساليب معمارية متوافقة مع البيئة الصحراوية.

ويحتضن القصر متحف الدرعية، الذي يقدم عرضًا لتاريخ وتطور الدولة السعودية الأولى، عبر الأعمال الفنية والرسومات والنماذج والأفلام الوثائقية.

يزخر المتحف بمخطوطات يدوية نفيسة، وقطع أثرية، وشجرة عائلية تحفظ ذاكرة الأسرة الحاكمة.

ويقع القصر ضمن حدود حي الطريف التاريخي، أحد أكبر المدن الطينية في العالم، المسجّل في قائمة منظمة «اليونسكو» لمواقع التراث العالمي منذ عام 2010.

في 9 ديسمبر 2018، رعى الملك سلمان بن عبد العزيز حفل افتتاح مشروع تطوير حي الطريف التاريخي بحضور قادة دول مجلس التعاون الخليجي، ويهدف المشروع لتحويل الحي إلى مركز ثقافي سياحي دولي في إطار عصري.

وشهدت الدرعية استضافات رياضية كبرى في الأعوام الماضية، وكان أبرزها فورمولا إي الدرعية 2018، ونزال الدرعية التاريخي 2019، وكأس الدرعية للتنس 2019، ومهرجان الدرعية للفروسية 2019، وأول سباق ليلي في تاريخ الفورمولا إي 2021، وقرعة كأس خادم الحرمين الشريفين 2022، وبطولة كأس العالم للدراجات الاستعراضية 2025.