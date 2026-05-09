ثلاث حفلات غنائية تفتتح مونديال 2026

يشهد افتتاح منافسات كأس العالم لكرة القدم 2026 إحياء ثلاث حفلات غنائية في المكسيك، وأمريكا، وكندا، البلدان المضيفة، وفق ما أعلنه الاتحاد الدولي للعبة «فيفا».

وقال جياني إنفانتينو، رئيس «فيفا» في بيان صحافي: «سيتقاسم العالم هذه اللحظة، وهكذا ستبدأ هذه البطولة، وانطلاقًا من مدينة مكسيكو، ثم خلال الأيام التالية في تورونتو ولوس أنجليس، ستجمع هذه الاحتفالات بين الموسيقى والثقافة وكرة القدم بطريقة تعكس فرادة كل دولة، والوحدة التي تميز هذه البطولة. إنها طريقة قوية لبدء احتفال عالمي حقيقي».

وأضاف إنفانتينو: «يمثل حفل الافتتاح في لوس أنجليس الحجم الاستثنائي الذي ستبلغه كأس العالم 2026، تعكس قائمة الفنانين التنوع الثقافي في أمريكا وحيوية جالياتها المتعددة، وتبرز التأثير الغني للبلاد في الموسيقى والترفيه وثقافة البوب، مع إبراز قوة الموسيقى في جمع الناس عبر أنحاء البلاد».

وأكد «فيفا» أن نجومًا عالميين في الموسيقى، من بينهم كايتي بيري، وفيوتشر، وآلانيس موريسيت، ومايكل بوبليه، وجيه بالفين وليزا، سيشاركون في هذه الاحتفالات.

وتبدأ المكسيك أجواء الاحتفال قبل 90 دقيقة من انطلاق المباراة الافتتاحية للبطولة بين منتخبها الأول لكرة القدم، وجنوب إفريقيا في 11 يونيو المقبل، على ملعب «أستيكا»، الذي سيحمل اسم «ملعب مدينة مكسيكو» خلال البطولة.

ويتضمن العرض مشاركة النجم الكولومبي العالمي جيه بالفين، وفرقة الروك المكسيكية مانا، الحائزة على عدة جوائز جرامي، ونجم البوب أليخاندرو فرنانديس، نجل أسطورة موسيقى الرانتشيرا فيسنتي فرنانديس، إضافة إلى نجمة البوب اللاتيني المكسيكية بيليندا، والمغنية وكاتبة الأغاني ليلا داونز، إلى جانب المغنية الجنوب إفريقية تايلا، وفرقة لوس أنجليس أسوليس، التي تقدم موسيقى الكومبيا المكسيكية التقليدية.

وتواجه كندا منتخب البوسنة والهرسك في مباراة الافتتاح الخاصة فيها، 12 يونيو، في تورونتو، حيث من المقرر أن يشارك فنانون من بينهم موريسيت، وبوبليه، وأليسيا كارا، وإليانا، وجيسي رييز، ونورا فتحي.

وفي وقت لاحق من اليوم ذاته، تفتتح أمريكا مشوارها بمواجهة الباراجواي في لوس أنجليس، في حدث رياضي ضخم آخر يجمع بين الرياضة والموسيقى لنجمة البوب العالمية بيري، التي كانت أحيت عرضًا ما بين شوطي السوبر بول لكرة القدم الأمريكية عام 2015.

وينضم إليها مغني الراب فيوتشر، وليزا من فرقة البوب الكورية بلاكبينك، والنجمة البرازيلية أنيتا، وريما، وتايلا، على أن يتم الإعلان عن أسماء إضافية لاحقًا، بحسب «فيفا».

ومن بين الفنانين العالميين الآخرين الذين سيساهمون في إطلاق هذا الحدث الكروي الضخم، الممتد على نحو ستة أسابيع، نجم الريجيتون الفنزويلي داني أوشن، وسانجوي، من أصول بنجلادشية ـ أمريكية، وهو منسق موسيقي مقيم في لوس أنجليس.