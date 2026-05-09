ميسي: فرنسا وإسبانيا أفضل من الأرجنتين

أكد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد فريق إنتر ميامي الأمريكي الأول لكرة القدم، أن جماهير الأرجنتين محقة في الحلم بإحراز لقب كأس العالم للمرة الثانية تواليًا، محذرًا في الوقت ذاته من قوة المنافسين، عادًّا أن منتخبات مثل فرنسا وإسبانيا تبدو في وضع أفضل.

وقال قائد «التانجو» في مقابلة نُشرت عبر منصة «يوتيوب» مع الإعلامي بوليو ألفاريس: «هناك العديد من اللاعبين الذين يعانون من إصابات أو نقص في الجاهزية البدنية، لكن عندما تجتمع المجموعة أثبتت دائمًا أنها قادرة على المنافسة، وتسعى للفوز».

وأوضح النجم المتوج بالكرة الذهبية ثماني مرات، أن المنافسة ستكون قوية جدًا في مونديال 2026، مضيفًا: «فرنسا تعيش حالة رائعة مجددًا، وتمتلك عددًا كبيرًا من اللاعبين على أعلى مستوى»، في إشارة منه إلى المنتخب الذي خسر أمام الأرجنتين في نهائي مونديال قطر 2022.

ورشح ميسي منتخبات إسبانيا والبرازيل للمنافسة، واصفًا البرتغال بأنها «منتخب شديد التنافسية»، مبينًا أن ألمانيا وإنجلترا يبقيان دائمًا ضمن المنتخبات الخطيرة.

ولم يحسم نجم إنتر ميامي الأمريكي، صاحب الـ39 عامًا، مشاركته رسميًا في كأس العالم المقبلة المقررة بين 11 يونيو و19 يوليو في أمريكا، والمكسيك، وكندا.

وشدد النجم العالمي المُلقب بـ«البرغوث» على أنه لا يضع حدًا زمنيًا لمسيرته الكروية، في ظل استمرار شغفه بالمنافسة، متابعًا: «أحب لعب كرة القدم، وسأواصل ذلك حتى لا أعود قادرًا على اللعب، أنا شخص تنافسي، أحب الفوز في كل شيء، حتى أني لا أسمح لابني بالفوز علي في ألعاب الفيديو».