مونديال 2026 يُربك العام الدراسي في المكسيك

أعلنت السلطات المكسيكية عن إنهاء العام الدراسي قبل أكثر من شهر من موعده المعتاد، في إطار استعداد البلاد لاستضافة مباريات كأس العالم لكرة القدم 2026، ما أثار موجة انتقادات واسعة.

وأوضح ماريو دلجادو، وزير التعليم المكسيكي، أن قرار إنهاء العام الدراسي قبل 40 يومًا اتُّخذ جزئيًا بسبب موجة حر تؤثر على عدة ولايات، مضيفًا: «سننهي العام الدراسي في 5 يونيو لأن العديد من الولايات تشهد بالفعل درجات حرارة مرتفعة، وهناك أيضًا مسألة كأس العالم 2026».

وأشار دلجادو إلى أن السلطات تدرس في المقابل تقديم موعد بدء العام الدراسي المقبل، المقرر حاليًا في 31 أغسطس المقبل.

وتنطلق البطولة، التي تستضيفها بشكل مشترك المكسيك وأمريكا وكندا، في 11 يونيو المقبل، حين تواجه المكسيك منتخب جنوب إفريقيا على أرضها في مكسيكو.

وكشفت تقارير صحافية مكسيكية عن موجة غضب على القرار من الأهالي، بسبب اضطرارهم إلى إيجاد ودفع كلفة شهر ثالث من رعاية الأطفال خلال العطلة الصيفية.

وحذّر مركز «مكسيكو إيفالوا» للأبحاث في السياسات العامة من أن تقديم موعد نهاية العام الدراسي سيؤثر على أكثر من 23.4 مليون طالب، من خلال تقليص إضافي لوقت التعلّم، في ظل تدنٍ تعليمي قائم واتساع الفوارق.

من جهته، وصف اتحاد «كوبارميكس» المكسيكي القرار بأنه «متسرّع»، مؤكدًا أنه يسبب اضطرابات في جداول الأسر، وما يترتب على ذلك من تأثيرات على سوق العمل.