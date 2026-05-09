كرة الهدف.. نادي القصيم يُطالب بالمراجعة بعد تتويج الرياض

أصدر نادي القصيم لذوي الإعاقة، السبت، بيانًا إعلاميًا، أعرب خلاله عن تحفظه بشأن بعض الجوانب الفنية والتنظيمية، التي رافقت منافسات التجمع الثالث للدوري السعودي الممتاز لكرة الهدف، التي استضافتها الرياض العاصمة السعودية، مشيرًا إلى أهمية تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المشاركة كافة.

وأوضح النادي في بيانه أن رصده لهذه الملاحظات يأتي من منطلق حرصه الأصيل على سلامة المنافسة، إذ لفت الانتباه إلى مجريات مباراة ناديي الرياض والرس، التي انتهت بنتيجة 34ـ24، عادًّا إياها نتيجة استثنائية في سجلات البطولة، ومؤكدًا على أن النادي يأمل بمراجعة مثل هذه اللقاءات لضمان الحفاظ على الروح التنافسية، والندية التي تميز الدوري السعودي.

ونوه نادي القصيم إلى مسيرته الإيجابية خلال البطولة، بعدما حافظ على صدارة التجمعين الأول والثاني، وصولًا إلى توسيع فارق الأهداف لمصلحته بـ 22 هدفًا في مستهل التجمع الثالث، مبينًا أن هدفه من هذا البيان ضمان تطبيق أعلى معايير الشفافية التي تخدم مصلحة الأطراف كافة.

وفي ختام بيانه طالب النادي وزارة الرياضة، واللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، بمراجعة الملاحظات المتعلقة بترتيب ومجريات بعض مباريات التجمع الثالث، والتأكيد على تطبيق المعايير الفنية الدقيقة، التي تضمن عدالة الترتيب العام.