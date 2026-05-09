آل نصفان يحصد لقب الإسكواش

حقق محمد آل نصفان، لاعب فريق الصفا للإسكواش، لقب بطولة السعودية المفتوحة للعمومي «فردي» على ملاعب نادي فالكون، السبت.

وحصل آل نصفان على اللقب بعد الفوز على كريم بدوي، لاعب فريق الهلال، في المباراة النهائية 3ـ1.

ونال عبد الرحمن بن مصطفى، لاعب الهلال، المركز الثالث، وجاء ريان سامي، لاعب هاوي، رابعًا.

وتوج خالد السعد، الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للعبة، أصحاب المراكز الأولى في البطولة.

ويسعى اتحاد اللعبة إلى تنظيم العديد من البطولات الخاصة بالمحترفين والهواة من أجل نشر اللعبة، واكتشاف الواهب.