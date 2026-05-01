مسلوب.. مراهق موهوب هز الشباك في 18 ثانية

في مدرجات ملعب «بولار ديليليس» قلعة «Les Sang et Or» أي «الدم والذهب» لقب نادي لانس الفرنسي، وهو لقب مستوحى من ألوان قميصه التقليدية الأحمر «الدم» والأصفر «الذهب»، جلس وليد مسلوب، وهو يعرف كيف يبدو هذا الملعب حين يكون الثقل كبيرًا، عرفه لاعبًا يحمل شارة القيادة، ويسمع هتاف بولار باسمه، وعرفه مساعدًا يراقب من بعيد ما تصنعه الأعوام في أولاد غيره، لكنه في هذا المساء من مايو 2026 لم يكن لاعبًا ولا مدرّبًا، كان أبًا يضغط على كفّيه، ويحبس أنفَاسه، وينتظر.

انتظر طويلًا، فالكرة ظلت تدور، ويتقاطع اللاعبون، وتُلغى الأهداف، وبولار يئن، ولا يفرح، وهو يعلم في مكان ما من قلبه بأن الليل لم يقل كلمته بعد، حتى جاء اسمه من فم المذيع عند الدقيقة الـ 79، مزيان مسلوب سواريز، ابنه الذي كان يأتي إلى هذا النادي طفلًا، يأكل، ويركض في أروقة الملعب، قبل أن يعرف معنى الضغط، ومعنى الجمهور، ومعنى اللحظة.

في مرتيج، المدينة الساحلية جنوب فرنسا، الملقبة بـ «فينيسيا بروفانس» عطفًا على قنواتها المائية الساحرة ومنازلها الملونة، وُلد مزيان مسلوب سواريز، لاعب فريق لانس الفرنسي الأول لكرة القدم، في 8 نوفمبر 2009، من أب جزائري وأم برتغالية، في بيت لا يعرف سوى الساحرة المستديرة، إذ كان والده وليد مسلوب لاعبًا في الدوري الفرنسي يحمل قميص لانس على كتفيه، وخاض الابن طفولته بين أروقة مركز تدريب لانس «لا جاييت»، وهناك نشأ وتشكّل، بينما كان والده يرتدي شارة القيادة في الملعب ذاته.

جان لوي ليكا، المدير الرياضي للنادي، كشف في لحظة انفعالية بعد المباراة عن أن مزيان الصغير كان يتردد على بيته منذ كان في سن العاشرة، وبلغ عدد زياراته نحو مئة مرة، ما يوضح حجم الحضور العائلي، الذي نسجته عائلة مسلوب داخل النادي الجنوبي على مدى أجيال.

مسلوب، الذي يحمل ثلاث جنسيات محتملة، الجزائر والبرتغال وفرنسا، اختار حتى الآن البرتغال، إذ سجّل خمس مشاركات مع منتخبها تحت 17 عامًا، على الرغم من أن الاتحاد الجزائري تواصل مع والده دون أن يلقى استجابة واضحة، وبقيت الجزائر في ترتيب متأخر من قائمة خياراته الدولية.

بدأ اسم الفتى الموهوب يتردد داخل مراكز التكوين الفرنسية قبل تلك الليلة المشهودة في بولار، وسجّل ثنائية في مباراة تجريبية أمام أكاديمية باريس سان جيرمان، وكان اسمه مدرجًا ضمن المرشحين لجائزة «جولدن كيد»، التي تمنح لأفضل مواهب التكوين في فرنسا، ما يعني أن إدارة لانس لم تُلقِ به في المعركة دون توقع، بل كانت تعلم ما في جعبته.

في الجولة 33 من الدوري الفرنسي موسم 2025ـ2026، استقبل لانس نانت في مباراة مهمة تحدد من خلالها المركز الثاني، وتذكرة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، الموسم المقبل، بعد أن أُلغي هدفان لساييد وسيما، ظل لانس عاجزًا عن هز الشباك، فأدخل المدرب بيير ساج، عند الدقيقة 79، لاعبًا لم يتجاوز بعد حاجز الشهرة المحلية، فتلقى مزيان تمريرة من أندريا بولاتوفيتش، وتحكم في الكرة بقدمه اليسرى قبل أن يُطلق رصاصة في شباك أنتوني لوبيس.

18 ثانية فقط من لحظة نزوله أرض الملعب، كل ما احتاجه ابن الـ16 عامًا ليهز الشباك في أول ظهور له مع الفريق الأول.

في مدرجات الملعب كانت أعين الأب تراقب الظهور الأول لابنه، ولم يتمالك وليد مسلوب، الذي بات اليوم مساعدًا في أكاديمية لانس، مشاعره، قائلًا: «فخور جدًا به أبًا قبل أي شيء، وكل عائلته كذلك، مزيان يعمل بجد، واليوم نال جزاءه، لكننا نعلم أن الطريق لا يزال طويلًا».

في حين أثنى بيير ساج على الشاب بقوله: «الجميل في هذا الهدف أن أباه رجل كبير في هذا النادي، مهما كان السن، حين يكون المرء موهوبًا فبإمكانه التعبير عن نفسه في أعلى المستويات».