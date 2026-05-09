أمام بريست.. إنريكي يُغيّر التشكيل

يجري الإسباني لويس إنريكي، مدرب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الأول لكرة القدم، بعض التعديلات على التشكيلة الرسمية لمباراة بريست، الأحد، حسبما كشف عنه عدد من الصحف الفرنسية.

ووفقًا لما ذكرته شبكة «أر إم سي سبورت»، يخضع الروسي ماتفي سافونوف، حارس المرمى، لمراقبة دقيقة بشكل أكبر، الذي شارك أساسيًا في إياب قبل النهائي أمام بايرن ميونيخ، على الرغم من أنه لم يتدرب كثيرًا قبل المباراة، بسبب استمرار معاناته من آلام في ربلة الساق منذ لقاء الذهاب.

ويدرك المدرب الإسباني خطر تعرض لاعبيه للإصابات بعد موسم طويل ومرهق آخر.

ولم يشارك الحارس الروسي سوى في حصة تدريبية كاملة واحدة فقط قبل مباراة الأربعاء الماضي.

ويفتقد سان جيرمان عددًا من اللاعبين بسبب الإصابة، حسبما أوضحه في نشرته الطبية قبل المباراة، التي بيّن فيها أن المدافع ويليان باتشو والظهير الأيسر نونو مينديز يعانيان من إصابتين طفيفتين في الفخذ الأيمن، بينما تأكد غياب لاعب الوسط وارن زاير-إيمري بسبب آلام أسفل الظهر، بجانب غياب أشرف حكيمي، ولوكاس شوفالييه، حارس المرمى البديل، بسبب إصابات في الفخذ.

ويمكن لسان جيرمان، حامل اللقب، أن يتوج بالدوري الفرنسي في حال فوزه على بريست، ثم على لانس، الأربعاء المقبل، في المباراة المؤجلة من أبريل الماضي.