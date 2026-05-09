ستيلا: هدفنا كشف سر سيارة ريد بُل

وصف أندريا ستيلا، مدير فريق ماكلارين، المنافس في سباقات فورمولا 1، تصميم جانب السيارة الجديد لدى فريق ريد بُل، الذي جاء ضمن حزمة التحديثات الأخيرة، بـ«المثير للاهتمام»، مبينًا أن الفرق ستحاول كشف أسرار هذا المفهوم التصميمي.

وقال ستيلا، خلال تصريحات صحافية، نقله موقع «موترسبورت» العالمي المختص في رياضة المحركات: «من الناحية التقنية نحن نعيش فترة مثيرة جدًا في الوقت الحالي، إذا نظرنا إلى المفهوم التصميمي لجانب السيارة الذي قدمته ريد بُل، سترى أنه مختلف تمامًا عن المفهوم الذي تعتمده، على سبيل المثال، مرسيدس وفيراري. أما أسلوب ماكلارين فهو أكثر اختلافًا من ذلك».

وأضاف ستيلا: «ستستمر عملية دراسة الفرق بعضها بعضًا وتجربة حلول مختلفة. وبالتأكيد، ستنظر كل الفرق إلى مفهوم ريد بُل التصميمي وتحاول فهم مزاياه، الطريقة التي دمجوا بها هذه الأشكال الهندسية داخل السيارة من خلال استغلال بعض المرونات القانونية كانت ذكية ومبتكرة للغاية بالفعل».

أوضح ستيلا أن تصاميم السيارات الحالية لم تتقارب بعد بالكامل، لكن بعض التوجهات المشتركة بدأت بالظهور في بعض المناطق، متابعًا: «أعتقد أن التصاميم العامة للسيارات لا تزال مختلفة جدًا عن بعضها بعضًا، وهذا لا يعني أن الجميع لا يبدؤون التحرك بالاتجاه نفسه في بعض الجوانب. لكن بعد عدة أعوام من التسابق تحت القوانين ذاتها، بدأت سيارات 2025 تبدو متشابهة للغاية، أعتقد أننا لا نزال بعيدين جدًا عن تلك المرحلة في الوقت الحالي».