الاتحاد.. حظوظ فيرنانديز تتضاءل

تضاءلت فرصة مشاركة البرتغالي الشاب روجر فيرنانديز، لاعب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، أمام ضمك، التي تلعب لحساب الجولة 32 من دوري روشن السعودي، وتنطلق عند الـ 09:00 من مساء الأحد، على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل في جدة، لعدم الجاهزية، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته أن التدريب الأخير، الذي ينطلق عصر السبت، سيحدد مدى قدرة دخول فيرنانديز، الذي تعرض للإصابة في التدريب الأخير قبل مواجهة الخلود، التي انتهت بالتعادل، على أن يكشف البرتغالي سيرجيو كونسيساو، مدرب الفريق، في الاجتماع الفني ظهر الأحد، عن قائمة الأساسيين والبدلاء.

وشارك فيرنانديز مع الاتحاد منذ التعاقد معه، صيف 2025، في 28 مباراة، سجل حمسة أهداف، وصنع ثلاثة.

ويسعى الاتحاد إلى تحقيق الفوز، والمواصلة قدمًا في قائمة الترتيب، بهدف الوصول إلى مركز يؤهله إلى ملحق دوري أبطال آسيا للنخبة، الموسم المقبل.

ويحتل القطب الجداوي المرتبة السادسة برصيد 49 نقطة، مبتعدًا عن التعاون الخامس، بفارق ثلاث نقاط، مع تبقي مواجهة «مؤجلة» للاتحاد أمام الشباب.