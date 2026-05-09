انطلق قبل 61 عاما.. «هلال الذهب» يسطع في جدة بـ 12 لقبا

جدد الهلاليون ذكرياتهم الذهبية في مدينة جدة، عروس البحر الأحمر، حينما توجوا باللقب الرسمي الـ 12 على ملاعبها، عقب تحقيقهم لقب كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2025ـ2026، بعد فوز فريقهم الأول لكرة القدم، في المباراة النهائية على الخلود 2ـ1، في المواجهة التي احتضنها ملعب الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية.

وأعاد القطب العاصمي، الذي يعد أكثر الفرق السعودية من خارج مدينة جدة تتويجًا فيها بـ14 بعد إضافة اللقبين الشرفيين، الخطوط السعودية بمناسبة مرور 50 عامًا على تأسيس عملاق الطيران السعودي في موسم 1995، وكأس السوبر السعودي المصري 2001، الذكريات للتتويج الأول الرسمي قبل 61 عامًا، حينما خطف لقب كأس ولي العهد أمام الوحدة في المباراة التي احتضنها ملعب الصبان، وانتهت حينها النتيجة 4ـ3، سجل للأزرق سليمان مطر «الكبش» هاتريكًا، وحميد الجمعان، فيما سجل للوحدة جميل فرج، وكريم المسفر، وسليمان بصيري.

وحقق الهلال لقب كأس خادم الحرمين الشريفين في مدينة جدة للمرة السادسة، إذ بدأت سلسلة فصول الصعود إلى المنصة الذهبية في جدة حينما كسب غريمه التقليدي النصر في بطولة أهداف المدافعين الثلاثية، موسم 1989، حينها سجل حسين الحبشي، وعبد الرحمن التخيفي، وحسين البيشي، أهداف الفوز الأزرق، التي انتهت بها نتيجة المباراة.

وعاد الهلاليون إلى زيادة غلتهم البطولية في أغلى المسابقات السعودية، حينما تغلبوا على النصر في 2015 بركلات الترجيح 7ـ6، المواجهة الشهيرة، التي سجل فيها المدافع محمد جحفلي هدف التعادل في الثواني الأخيرة قبل اللجوء إلى ركلات الحظ، التي ابتسمت حينها للهلال.

وفي 2017، كرر الهلال الفوز باللقب، بعد أن انتزع الكأس من أنياب الأهلي 3ـ2، وسجلت عن طريق السوري عمر خربين، ومحمد جحفلي، والبرازيلي كارلوس إدواردو، وسجل للأهلي معتز هوساوي، والسوري عمر السومة.

وبعد مضي ستة أعوام، جدد الأزرق حضوره في نهائيات كأس الملك، وتغلب على منافس آخر، تمثل في الوحدة الذي ظل متقدمًا بهدف الفرنسي عبد الكريم يودا، حتى عدّل علي البليهي النتيجة «90+9»، لتنتهي المباراة بركلات الترجيح 7ـ6.

وفي موسم 2024، عاد النصر إلى منافسه الهلال للمرة الثالثة في البطولة ذاتها، وجاءت زرقاء بركلات الترجيح 5ـ4، بعد أن انتهت الأشواط الأصلية والإضافية بالتعادل 1ـ1، وسجل للهلال الصربي ألكساندر ميتروفيتش، وللنصر أيمن يحيى، وشهدت المباراة ثلاث حالات طرد، الأولى للكولومبي دافيد أوسبينا، حارس النصر، ولحقه علي البليهي، والسنغالي كاليدو كوليبالي، لاعبا الهلال.

وفي مسابقة كأس ولي العهد، التي توقفت لاحقًا، حقق الهلال اللقب في جدة ثلاث مرات، الأولى موسم 1965 ضد الوحدة 4ـ3، والثانية أمام الرياض 1995 بهدف سجل عن طريق سامي الجابر، والثالثة ضد الشباب مطلع الألفية الجديدة، تناوب على تسجيلها البرازيلي سيرجيو ريكاردو، وعبد الله الجمعان، ومحمد الشلهوب.

ونال الهلال لقب الدوري السعودي تحت مسمى كأس دوري خادم الحرمين الشريفين، مرتين، الأولى أمام الأهلي في 1996، انتهت نتيجتها بـ 2ـ1، وسجلها سامي الجابر «هدفين»، وللأهلي خالد قهوجي، وفي الثانية ضد الاتحاد 2002، سجلها عبد الله الجمعان «هدفين»، وللاتحاد حسن اليامي.

وفي 2008، استطاع الهلال تحقيق الدوري السعودي، بعد الفوز على الاتحاد في المباراة الأخيرة، في مواجهة عرفت حينها بهدف ياسر القحطاني «شعرة ياسر» وتوج بعدها بلقب الدوري.