الأحد.. الهلال يفحص ثيو ويفتح ملف النصر

يخضع الفرنسي ثيو هرنانديز، الظهير الأيسر في فريق الهلال الأول لكرة القدم، الأحد، لفحوص طبية في عيادة النادي، للاطمئنان على الإصابة، التي تعرض لها أمام الخلود في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، التي توج بلقبها الأزرق العاصمي، الجمعة، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وبيّن المصدر ذاته أن إصابة هرنانديز، التي تعرض لها عند الدقيقة 78 من زمن المباراة «خفيفة»، على أن يخضع لمزيد من الفحوص للاطمئنان على إصابته.

واضطر الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب الفريق، إلى استبدال هرنانديز «83»، باللاعب عبد الكريم دارسي، في إجراء وقائي للحفاظ على اللاعب احترازيًا.

وأشار المصدر إلى أن إنزاجي منح عناصره راحة عن التدريبات، السبت، على أن يكون الجميع حاضرًا في تدريب الأحد، لأداء التدريبات الاسترجاعية للاعبين الأساسيين الذين شاركوا في النهائي، استعدادًا لمواجهة «الديربي» أمام النصر في الجولة 33 من دوري روشن السعودي، التي تنظم الثلاثاء على ملعب «الأول بارك» في الرياض.

وكانت بعثة القطب العاصمي، الذي توج بلقبه الـ91 أمام الخلود، عادت في وقت متأخر، صباح السبت، بعد تحقيق لقب كأس الملك، عقب الفوز على الخلود في المباراة النهائية 2ـ1.

ويسعى إنزاجي إلى غلق ملف الأفراح الزرقاء، وفتح ملف الدوري، في المواجهة التي ستحدد مسار الفريق نحو الحصول على لقب دوري روشن، الموسم الجاري، إذ إن الخسارة أو التعادل أمام المنافس، ستتوج النصر باللقب.

ويحتل الهلال المرتبة الثانية في دوري المحترفين، برصيد 77 نقطة، وبفارق خمس نقاط عن النصر المتصدر، مع تبقي مواجهة «مؤجلة» قبل المسار الأخير نحو نهاية البطولة.