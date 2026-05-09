سلوت: الإصابة سبب استبدال نجوموها

قلل الهولندي أرنه سلوت، مدرب فريق ليفربول الإنجليزي الأول لكرة القدم، من شأن رد الفعل الغاضب الذي شهده ملعب «أنفيلد» عقب قراره استبدال لاعبه الشاب ريو نجوموها خلال مواجهة تشيلسي في الدوري الممتاز والتي انتهت بالتعادل 1-1 السبت.

وكان نجوموها، البالغ من العمر 17 عامًا، من أبرز لاعبي ليفربول في مباراة مخيبة، حيث واجه الفريق صيحات استهجان من جماهيره أيضًا عند صفارة النهاية بعد فشله في تحقيق الفوز مجددًا.



وجاء استبدال اللاعب في الدقيقة 67، وإدخال السويدي ألكسندر إيزاك بدلًا منه، ليقابل بانتقادات واضحة من المدرجات، لكن سلوت أكد في تصريحات صحافية عقب نهاية المباراة أن اللاعب كان يعاني من مشكلة عضلية استدعت خروجه.

وقال سلوت لشبكة «تي.إن.تي سبورتس»: «كان هناك عدد كبير من المشجعين غير الراضين عن التبديل، وهو أمر مفهوم تمامًا. ريو كان يعاني من مشاكل عضلية، وعندما سألته، قال إنه غير متأكد من قدرته على الاستمرار».

وأضاف: «كنت أعلم أن رد الفعل سيكون بهذه الطريقة، لأنه لاعب موهوب للغاية. في كثير من الأحيان، لا يكون الجميع على دراية بكل التفاصيل. أنا المدرب ومن واجبي اتخاذ القرارات، وعندما تُعرف الأسباب، تصبح الأمور أكثر منطقية».

وكان ليفربول قريبًا من التقدم 2-0 قبل أن يعود تشيلسي إلى أجواء اللقاء، إذ استقبل الفريق هدفًا من كرة ثابتة للمرة الثامنة عشرة الموسم الجاري، ليحتل المركز الثاني في عدد الأهداف المستقبلة من الكرات الثابتة بعد بورنموث «19».

وأوضح سلوت :«بدأنا المباراة بشكل ممتاز، وحصلنا على فرصة كبيرة من كرة ثابتة كادت أن تعزز تقدمنا. لكن، كما حدث الأسبوع الماضي أمام مانشستر يونايتد، استقبلنا هدفًا سهلًا من كرة ثابتة». وتابع :«في الشوط الثاني، كان الوضع مختلفًا تمامًا. اقتربنا من التسجيل عدة مرات، وكما حدث كثيرا الموسم الجاري، اصطدمت الكرة بالقائم والعارضة. لم نتمكن من فرض السيطرة بسبب اعتمادهم على عدد كبير من لاعبي الوسط».

وتزايدت صيحات الاستهجان عقب نهاية المباراة مع فشل ليفربول في تسجيل هدف الانتصار. وعلق سلوت: «ربما يعود ذلك إلى عدم تحقيق الفوز، وهو أمر مفهوم.. من الطبيعي أن يشعر الناس بخيبة أمل عندما لا يفوز ليفربول».