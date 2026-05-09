أمام ليفربول.. تشيلسي يوقف نزيف النقاط

وضع فريق تشيلسي الإنجليزي الأول لكرة القدم حدًا لسلسلة من خسائر متتالية في الدوري الممتاز، بتعادله السبت مع مضيفه ليفربول 1-1، لحساب الجولة الـ 36، في مباراة حافلة بالأهداف الملغاة، والمطالبة بركلات الجزاء، والكرات المرتطمة بالقائمين والعارضة.

وعلى ملعب «أنفيلد»، بدأ ليفربول اللقاء بقوة، مدفوعًا بنشاط الجناح الشاب ريو نجوموها «17 عامًا» الذي شارك أساسيًا على الجهة اليسرى في غياب الألماني فلوريان فيرتز بسبب المرض.

وراوغ خريج أكاديمية تشيلسي مدافعين على طرف الملعب، قبل أن يمرر الكرة إلى الهولندي راين خرافنبرخ الذي أطلق تسديدة مميزة هزّت الشباك «6».

لكن بعد الهدف، تراجع ليفربول على عكس تشيلسي الذين بدا أكثر مبادرة واندفاعًا نحو الأمام حتى نهاية الشوط الأول، وترجم ذلك بهدف التعادل من ركلة حرة نفذها الأرجنتيني إنزو فيرناديز فشل الدفاع والحارس الجورجي جورجي مامارداشفيلي في التعامل معها «35». وكاد تشيلسي أن يتقدم لولا التسلل على الإسباني مارك كوكوريا في الهجمة التي انتهت بهدف لكول بالمر «49».

أنعشت هذه الفرصة الخطيرة ليفربول، الذي فرض سيطرته بشكل أكبر في الشوط الثاني، حيث كان الحكم تحت ضغط كبير في ظل مطالبات بركلات جزاء من الطرفين وأهداف ملغاة، أبرزها هدف كورتيز جونز بسبب تسلل صانع الهدف الهولندي كودي جاكبو «58».

ورفع التعادل رصيد ليفربول الرابع، إلى 59 نقطة، معززًا مساعيه لحسم بطاقة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، في حال خسر بورنموث، السادس، «52 نقطة» أمام فولهام السبت.

أما تشيلسي صاحب المركز التاسع بـ 49 نقطة، فكان إيقاف النزيف بعد ست هزائم متتالية في المسابقة هو الأهم، وذلك قبل خوض نهائي كأس إنجلترا السبت المقبل أمام مانشستر سيتي.