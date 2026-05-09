مارسيليا يعاقب أوباميانج بعد حادثة «الطفاية»

استُبعد المهاجم الجابوني بيار-إيميريك أوباميانج عن تشكيلة فريق مارسيليا الفرنسي الأول لكرة القدم أمام لوهافر الأحد، لأسباب انضباطية على خلفية حادثة وقعت في مركز التدريب الجمعة.

وقضى لاعبو مارسيليا أربع ليال في مركز «لا كوماندري»، من ظهر الإثنين حتى ظهر الجمعة، في معسكر مغلق مطوّل تقرر عقب الخسارة القاسية التي تلقاها الفريق نهاية الأسبوع الماضي أمام نانت بثلاثية نظيفة.

ووفق مصدر داخل النادي، فقد تسبب عدد من اللاعبين مساء الخميس في «فوضى كبيرة» داخل عدد من غرف مركز التدريب، حيث تركوا المكان في حالة يرثى لها.

وكان أوباميانج «36 عامًا» ضمن هذه المجموعة، وبحسب عدة وسائل إعلام رياضية، فقد أفرغ مطفأة حريق داخل غرفة بوب طاهري، العداء الفرنسي السابق الذي بات حاليًا ضمن الطاقم الرياضي لمارسيليا، وعلى إثر ذلك، قررت إدارة النادي الجمعة معاقبة اللاعب بإبعاده عن مباراة الأحد.

وقبل مرحلتين من نهاية الموسم، يحتل مارسيليا المركز السابع برصيد 53 نقطة، فيما باتت حظوظه في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا شبه معدومة، بل إنه مهدد بعدم المشاركة في أي مسابقة أوروبية الموسم المقبل.